राजस्थान में 46,000 करोड़ की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं का कस्टमाइज्ड पैकेज मंजूर, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

Mega Investment in Rajasthan: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6वीं बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 46 हजार करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सेक्टर की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी। बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों से राजस्थान में 12 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।