मैं पौंड्रिक हवेली…उस सुबह की साक्षी हूं, जब नई राजधानी ले रही थी आकर

जयुपर। मैं जयपुर की उस सुबह की साक्षी हूं, जब सपनों की एक नई राजधानी आकार ले रही थी। जन्म के साथ ही मेरे आंगन में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी और शाही रथों की आहट सुनाई देती थी। मुझे जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने राजकीय पुरोहित रत्नाकर भट्ट के लिए बनवाया था, जिन्हें उन्होंने पौंड्रिक की पदवी दी थी। मैंने देखा है…शाही दरबार की गरिमा, होली के रंग, गणगौर की शोभायात्राएं और सेना के प्रस्थान के दृश्य। मेरी दीवारों पर उकेरे गए भित्ति चित्र आज भी उन पलों को सहेजे हुए हैं। कभी मेरे कक्षों में ज्योतिष, साधना और यज्ञ की चर्चाएं होती थीं। जयपुर को बसाने के धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज मेरे आंगन में भी सुनाई देती थी।

मुझे याद है वह गर्व का समय, जब ब्रह्मपुरी में मेरा निर्माण हुआ और मैं एक सम्मानित ठिकाना बनी। तालकटोरा के सामने बना पौंड्रिक उद्यान भी मेरे स्वामी की स्मृति में था। मैं सिर्फ ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं थी, बल्कि परंपरा, आस्था और इतिहास की जीवित धडकऩ थी। लेकिन, आज मैं अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रही हूं। दो दिनों से मेरे अस्तित्व पर हथौड़े चल रहे हैं। कहा जाता है कि मैं संरक्षित श्रेणी में हूं और मुझे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी मेरी दीवारें कांप रही हैं।