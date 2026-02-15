15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मैं पौंड्रिक हवेली…उस सुबह की साक्षी हूं, जब नई राजधानी ले रही थी आकर

हवेली परिसर में दो दिन पहले तोड़फोड़ शुरू हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पता किया तो मामला हवेली के बेचने का सामने आया। तोडफ़ोड़ के विरोध में लोगों ने निगम में शिकायत की। निगम ने गार्ड लगा दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

अश्विनी भदौरिया

Feb 15, 2026

जयुपर। मैं जयपुर की उस सुबह की साक्षी हूं, जब सपनों की एक नई राजधानी आकार ले रही थी। जन्म के साथ ही मेरे आंगन में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी और शाही रथों की आहट सुनाई देती थी। मुझे जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने राजकीय पुरोहित रत्नाकर भट्ट के लिए बनवाया था, जिन्हें उन्होंने पौंड्रिक की पदवी दी थी। मैंने देखा है…शाही दरबार की गरिमा, होली के रंग, गणगौर की शोभायात्राएं और सेना के प्रस्थान के दृश्य। मेरी दीवारों पर उकेरे गए भित्ति चित्र आज भी उन पलों को सहेजे हुए हैं। कभी मेरे कक्षों में ज्योतिष, साधना और यज्ञ की चर्चाएं होती थीं। जयपुर को बसाने के धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज मेरे आंगन में भी सुनाई देती थी।
मुझे याद है वह गर्व का समय, जब ब्रह्मपुरी में मेरा निर्माण हुआ और मैं एक सम्मानित ठिकाना बनी। तालकटोरा के सामने बना पौंड्रिक उद्यान भी मेरे स्वामी की स्मृति में था। मैं सिर्फ ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं थी, बल्कि परंपरा, आस्था और इतिहास की जीवित धडकऩ थी। लेकिन, आज मैं अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रही हूं। दो दिनों से मेरे अस्तित्व पर हथौड़े चल रहे हैं। कहा जाता है कि मैं संरक्षित श्रेणी में हूं और मुझे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी मेरी दीवारें कांप रही हैं।

मैंने तीन सदियां देखी हैं, समय की आंधियां झेली हैं। क्या मैं अब अपने ही शहर में असहाय होकर ढह जाऊंगी? मैं पूछती हूं क्या जयपुर मुझे यूं ही मिट जाने देगा, या मेरी सांसें बचाने कोई आगे आएगा?

दो दिन से तोडफ़ोड़…निगम ने रुकवाया, गार्ड लगाया
हवेली परिसर में दो दिन पहले तोड़ फोड शुरू हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पता किया तो मामला हवेली के बेचने का सामने आया। तोडफ़ोड़ के विरोध में लोगों ने निगम में शिकायत की। निगम ने गार्ड लगा दिया। अगले दिन उसे हटा भी दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजनीतिक दखल के चलते ऐसा किया गया है। जिन लोगों ने हवेली खरीदी है, वे सीधे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पिछले दो दिन से राजधानी के परकोटा क्षेत्र में हवेली चर्चा का विषय बनी हुई है।

जोन उपायुक्त ने पत्र में लिखा
हवामहल-आमेर जोन कार्यालय की ओर से गार्ड लगाने के लिए सतर्कता शाखा को पत्र लिखा गया। इसमें लिखा है कि यह ऐतिहासिक धरोहर और हैरिटेज हवेली है। जिसे बिना स्वीकृति के तुड़वाया जा रहा है। हैरिटेज नियमों के विरुद्ध है। शिकायतें मिलने पर काम बंद कर दिवा दिया है। आगे काम न चले, इसके लिए गार्ड लगाएं।

उक्त हवेली संरक्षित सूची में शामिल है। यदि इसे ध्वस्त किया जा रहा है तो गलत है। नियमों के तहत बिल्डिंग बॉयलाज के अनुरूप हवेली का जीर्णोद्धार किया जा सकता है। विस्तार करने का भी प्रावधान है, उसमें मूल स्वरूप को नहीं छेड़ सकते।
-शशिकांत, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम

इतिहास के झरोखे से
इतिहास के जानकारों की मानें तो जयपुर संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने हवेली का निर्माण अपने राजकीय पुरोहित रत्नाकर भट्ट के निवास के लिए किया गया था। वे ज्योतिष और तंत्र विद्या में निपुण थे।तालकटोरा के सामने पौंड्रिक उद्यान का निर्माण भी महाराजा ने करवाया था। बताया जाता है कि महाराजा रत्नाकर को काशी से लेकर आए थे। यहां लाकर पौंड्रिक को राजगुरु बनाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 07:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मैं पौंड्रिक हवेली…उस सुबह की साक्षी हूं, जब नई राजधानी ले रही थी आकर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैंने अपनी मां की हत्या कर दी…’, जयपुर में शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो इकलौते बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला

Jaipur Dudu Maujmabad Son Beats Mother to Death
जयपुर

राजस्थान में 46,000 करोड़ की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं का कस्टमाइज्ड पैकेज मंजूर, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

जयपुर के इन इलाकों में सोमवार को नहीं मिलेगा बीसलपुर का पानी, जानें कारण

पीएचईडी 700 एमएम का बदलेगा वॉल्व, पत्रिका फोटो
जयपुर

RTE Admission 2026: राजस्थान में RTE की नई गाइडलाइन जारी, इस तारीख से करें ऑनलाइन आवेदन

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

जयपुर में फिल्मी स्टाइल में लूट… ज्वैलर से 30 लाख का सोना और चांदी लूटी

ज्वैलर से सरेराह लूट, बदमाशों ने कार पर किया हमला, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.