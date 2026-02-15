Rajasthan Politics: डोटासरा के ‘ट्रबल इंजन’ वाले बयान पर मदन राठौड़ का तीखा पलटवार, जानिए क्या कुछ कहा

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला। मदन राठौड़ ने कहा है कि अब कांग्रेस की भ्रम और अफवाह की राजनीति नहीं चलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार को ‘ट्रबल इंजन’ कहना जनता को गुमराह करने का प्रयास है, लेकिन अब जनता पूरी तरह जागरूक हो चुकी है और ऐसे भ्रामक प्रचार को स्वीकार नहीं करेगी।