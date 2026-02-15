राजस्थान: ई-मित्र की सेवाएं अब WhatsApp पर, जानें कैसे होगा काम, किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा

जयपुर। अब बिजली-पानी का बिल भरने या प्रमाण पत्र बनवाने के लिए न लाइन में लगना पड़ेगा और न ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। राजस्थान सरकार ई-मित्र सेवाओं को सीधे मोबाइल ऐप और वाट्सऐप पर ले जा रही है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं, बल्कि उस पुराने सिस्टम को बदलने की कोशिश है जो सालों से काउंटर, पर्ची और इंतजार पर चलता रहा।