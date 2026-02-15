Crime News: सूने घर और दफ्तर बन रहे आसान निशाना, सतर्कता की कमी दे रही चोरों को मौका

Rajasthan Crime Update: जयपुर. जयपुर शहर में एक बार फिर चोरी की वारदातों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। रिहायशी इलाकों में सूने मकान और दफ्तर अब चोरों के आसान निशाने बनते जा रहे हैं। हाल ही में नारायण विहार और अशोक नगर थाना क्षेत्रों में हुई तीन अलग-अलग घटनाओं में बदमाश लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। इन घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है।

पुलिस के अनुसार असरपुरा निवासी हंसराज शर्मा परिवार सहित बाहर गए हुए थे। घर सूना देखकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और अंदर रखी अलमारी खंगाल डाली। बदमाश सोने की रकड़ी, टीका, हार सेट, अंगूठी, दो जोड़ी पायल और करीब 10 हजार रुपए नकद लेकर फरार हो गए। पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।