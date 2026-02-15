Weather Report : गर्मी की दस्तक, बाड़मेर में 35.6 डिग्री पहुंचा पारा, 16–17 फरवरी को बारिश की संभावना

जयपुर. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव ने सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ते मौसम का साफ संकेत दे दिया है। दिन में धूप तेज होने लगी है और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी का असर दिखने लगा है।