Weather: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, 17 फरवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जयपुर सहित इन जिलों में बारिश का अलर्ट

एक तरफ मरुधरा तप रही है, तो दूसरी तरफ शेखावाटी के इलाकों में अब भी सुबह-शाम कड़ाके की ठंड बरकरार है। पिछले 24 घंटों में फतेहपुर (सीकर) में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं सीकर में पारा 6.5 डिग्री रहा। माउंट आबू में भी अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास बना हुआ है।