Weather: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, 17 फरवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जयपुर सहित इन जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update (Patrika File Photo)
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिलों में फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है। वहीं, दूसरी ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को फिर से पलटने के लिए तैयार है।
जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, प्रदेश में 17 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इस सिस्टम का असर राज्य में अगले दो दिनों (17 और 18 फरवरी) तक रहेगा।
इसके प्रभाव से जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में आसमान में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।
ताज्जुब की बात यह है कि अभी फरवरी का आधा महीना ही बीता है और बाड़मेर में पारा 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर इतना तापमान 20 फरवरी के बाद ही दर्ज किया जाता है।
शनिवार को बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा। जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर और जालौर जैसे शहरों में भी अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के बीच पहुंच गया है, जिससे दिन में तेज धूप और गर्मी का असर दिखने लगा है।
एक तरफ मरुधरा तप रही है, तो दूसरी तरफ शेखावाटी के इलाकों में अब भी सुबह-शाम कड़ाके की ठंड बरकरार है। पिछले 24 घंटों में फतेहपुर (सीकर) में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं सीकर में पारा 6.5 डिग्री रहा। माउंट आबू में भी अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास बना हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार, 16 फरवरी तक राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी। 17 फरवरी से मौसम में बदलाव शुरू होगा। जयपुर, बीकानेर, चूरू, और नागौर के इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|बाड़मेर
|33.0 – 35.0
|15.8
|फतेहपुर
|—
|4.5
|जैसलमेर
|32.5
|14.4
|जयपुर
|30.0
|12.0 (अनुमानित)
|बीकानेर
|31.0
|14.1
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग