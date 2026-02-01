IMD Warning: आ गई मौसम विभाग की नई चेतावनी, राजस्थान में 17-18 फरवरी को बारिश

Rajasthan Weather Update
Rain Forecast: जयपुर. मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के लिए राज्य का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) निचले और मध्य वायुमंडलीय पश्चिमी हवाओं में 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जो लंबाई 73°E से उत्तर 32°N तक फैला हुआ है। इसके साथ ही,12.6 किलोमीटर ऊंचाई पर सबट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम 130 नॉट्स की गति से पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है।
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा।
दैनिक पूर्वानुमान के अनुसार, 13 से 16 फरवरी तक राज्य के सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि, 17 और 18 फरवरी को जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 19 फरवरी को पुनः मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।
विभाग ने किसानों और आम जनता को मौसम के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषकर 17 और 18 फरवरी को संभावित बारिश के कारण जलभराव और सतह जल की समस्या पर ध्यान देने की चेतावनी दी गई है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और जेट स्ट्रीम की स्थिति के कारण यह बारिश सीमित और संभागीय स्तर पर ही रहने की संभावना है।
