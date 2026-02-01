IMD Warning: आ गई मौसम विभाग की नई चेतावनी, राजस्थान में 17-18 फरवरी को बारिश

Rain Forecast: जयपुर. मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के लिए राज्य का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) निचले और मध्य वायुमंडलीय पश्चिमी हवाओं में 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जो लंबाई 73°E से उत्तर 32°N तक फैला हुआ है। इसके साथ ही,12.6 किलोमीटर ऊंचाई पर सबट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम 130 नॉट्स की गति से पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है।