बड़ा कदम: राजस्थान में पहली बार “आधार कार्ड” सत्यापन के साथ होगी भर्ती परीक्षा

Government jobs Rajasthan: जयपुर. राजस्थान के बिजली क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से तकनीशियन-तृतीय, ऑपरेटर-तृतीय और प्लांट अटेंडेंट-तृतीय (आईटीआई) के 2163 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यह ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 23 फरवरी 2026 को प्रदेश के 11 जिलों में दो पारियों में आयोजित की जाएगी।