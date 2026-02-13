India vs Pakistan T20 Match 2026: राजनीति के बावजूद भारत-पाक मैच की हाइप पहले से अधिक

राजनीति और विवादों को एक तरफ रख दें, तो आइसीसी टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत का पाकिस्तान पर पूर्ण वर्चस्व रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 8 टी20 विश्व कप मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से भारत ने 7 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने केवल एक। पाकिस्तान की एकमात्र जीत 2021 के टी20 विश्व कप में 10 विकेट से हुई थी, जब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार प्रदर्शन किया था। पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रदर्शन औसत से भी कम रहा है। भारत टी20 विश्व कप का डिफेंडिंग चैंपियन है और वर्तमान में टी20 रैंकिंग में नंबर एक की स्थिति में है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 से संन्यास के बाद यह भारत का पहला टी20 विश्व कप है। पिछले दो वर्षों में भारत ने घर और बाहर दोनों जगह टी20 क्रिकेट में लगभग हर प्रतिद्वंद्वी को धूल चटाई है। टीम की ताकत युवा प्रतिभाओं और अनुभवी खिलाडिय़ों का संतुलित मिश्रण है।