India-US Technology Partnership: ‘पैक्स सिलिका’ और भारत की रणनीतिक भूमिका

'पैक्स सिलिका' को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास और वैश्विक रणनीतिक भूमिका को सुदृढ़ कर सकता है। साथ ही यह पहल भारत को चीन-केंद्रित आपूर्ति-शृंखलाओं से संतुलित दूरी बनाने, अमरीका और अन्य साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपने स्वतंत्र मत को सुदृढ़ करने का भी अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ-साथ भारत अपने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत खोज, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बन सकता है। दुर्लभ खनिजों पर यह सहयोग मात्र व्यापार तक सीमित नहीं है, अपितु यह लोकतांत्रिक और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने से भी जुड़ा विषय है। यदि भारत विवेकपूर्ण कूटनीति, घरेलू सुधारों और दीर्घकालिक दृष्टि के साथ इस पहल में भागीदारी करता है, तो 'पैक्स सिलिका' भारत के लिए केवल एक अमरीकी पहल मात्र न बनकर उसकी अपनी विकास और रणनीतिक कहानी का महत्वपूर्ण अध्याय रच सकती है।