पाक की मध्यस्थता फेल, वैश्विक मंच पर किरकिरी

इसलिए भारत ने हमेशा युद्ध के शीघ्र अंत की वकालत की। भारत ने भी युद्धविराम की घोषणा का स्वागत किया था और दोहराया था कि कूटनीति को पहला मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान की ओर से इन वार्ताओं की मेजबानी की कुछ हलकों में गलत व्याख्या की गई। आलोचकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर भारत कहां है और वह राजनीतिक व कूटनीतिक पूंजी कहां गई, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री अक्सर करते रहते हैं। ये आलोचक इस सच्चाई से बेखबर थे कि महज वार्ताओं की मेजबानी कर लेने से उस देश का पुराना काला चि_ा मिट नहीं जाता, जो भारत और अफगानिस्तान में सीमा पार आतंकवाद को फैलाने के लिए कुख्यात है। ईरान व अमरीका, दोनों ही पाकिस्तान के दोहरे चरित्र के शिकार रहे हैं। पाकिस्तान ने 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को शरण और सुरक्षा देकर अमरीका के साथ विश्वासघात किया, वहीं साल 2024 में उसने ईरान के कुछ क्षेत्रों पर बमबारी भी की थी। इसके बावजूद ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान को उसकी भौगोलिक स्थिति और चीन के समर्थन के कारण केवल एक मंच के तौर पर चुना था। अब जबकि वार्ता विफल हो चुकी है और दुनिया युद्धरत पक्षों के अगले कदम को लेकर आशंकित है, भारत के धैर्य और कूटनीति की जीत हुई है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर एक ऐसे देश के रूप में देख रही है, जिसका सीधा कूटनीतिक हस्तक्षेप इस संकट का समाधान निकाल सकता है। भारत की विदेश नीति ने न केवल पाकिस्तान की कमजोरियों को उजागर किया है, बल्कि वैश्विक परिदृश्य पर उसकी बढ़ती अप्रासंगिकता को भी बेनकाब कर दिया है।