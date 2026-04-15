इस्लामाबाद में अमरीका फेल हुआ या ईरान?

मतलब साफ है कि सीजफायर अब दबाव में है। ऐसा क्यों है, यह समझना आवश्यक है। दरअसल अमरीका की आतंरिक राजनीति दो सिरों पर काम कर रही है। एक सिरे पर ट्रंप हैं जो युद्ध के जरिए अंतिम परिणाम तक जाना चाहते थे। हालांकि उनके सलाहकारों और विशेषज्ञों द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि युद्ध और नेतृत्व परिवर्तन का उद्देश्य एक साथ लेकर चलना खतरनाक होगा। लेकिन इस पूरे युद्ध में अमरीका इजराइल की कठपुतली की तरह नजर आया। इस पूरे युद्ध के दौरान और उससे पहले ऐसा लगता रहा कि निर्णय इजराइल का है और अमरीका उसे फॉलो कर रहा है। ऐसी स्थिति पहली बार दिखी अन्यथा इससे पहले निर्णय अमरीका भी लेता रहा है। हां, इजराइल को बचाना अमरीका की जिम्मेदारी भी रही है और जरूरत भी। यही कारण है कि जिस सिरे पर ट्रंप खड़े थे वह विफल होता नजर आया। हालांकि एक बात यहां ध्यान रखनी आवश्यक है, वह यह कि अमरीका ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्यधिक हानि पहुंचाई लेकिन दुनिया के अंदर जो नैरेटिव बना वह इसके ठीक उल्टा है। नैरेटिव में ट्रंप हार गए। यही स्थिति अमरीका की आंतरिक राजनीति में विरोधाभास पैदा कर गई जिसके दूसरे सिरे पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डीएनआइ (डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस) तुलसी गबार्ड सहित कई रिपलिकन्स थे जो चाहते थे मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो। मध्य पूर्व में सीजफायर और उसके बाद इस्लामाबाद में बैठक इसी का नतीजा है। लेकिन अब बातचीत खत्म हो चुकी है, वह भी बेनतीजा इसलिए अब दूसरे सिरे पर खड़े वेंस, गबार्ड और अन्य अमरीका के अंदर तो ट्रंप के मुकाबले कमजोर साबित हो गए हैं। अब ट्रंप का निर्णय क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। इसी पर मध्य पूर्व की दिशा भी निर्भर करेगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अब तक ईरान संकट के समाधान के लिए लीड रोल निभा रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान में ईरानी ऑफिशियल्स के साथ हाई-लेवल वार्ता शुरू की, जो कई दशकों में अपनी तरह की पहली डायरेक्ट एंगेजमेंट थी। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि वेंस इस युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन अब वार्ता बेनतीजा खत्म होने के बाद ट्रंप बार-बार अपने ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमका रहे हैं, इसके दो परिणाम हो सकते हैं। पहला जेडी वेंस की पकड़ रिपब्लिकन पार्टी में कमजोर होगी। स्वाभाविक है कि ट्रंप के ऊपर पडऩे वाला आंतरिक दबाव घटेगा। अगर वेंस कमजोर हुए तो ट्रंप की स्वीकार्यता बढ़ेगी। फिर तो यह भी संभव है कि ट्रंप सीज फायर को तोड़ दें और निर्णायक युद्ध में कूद जाएं। लेकिन ऐसी हालत में एक सवाल यह भी उभरता है कि युद्ध अगर और लंबा खींचा या ट्रंप स्टेट ऑफ होर्मुज को नहीं खुलवा पाए तो? तब जो परिस्थितियां बनेंगी वे पूरी दुनिया को कभी न खत्म होने वाले संकट में धकेल देंगी। क्या दुनिया इसे झेल पाएगी?

