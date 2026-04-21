Rajasthan Weather: 9 जिलों में 23-24-25 अप्रेल को हीटवेव का अलर्ट, 43 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, चलेंगी धूलभरी गर्म हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। 23 अप्रेल से राज्य के कुछ हिस्सों में हीटवेव की शुरुआत हो सकती है, जो आगे और तेज हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान में गर्मी का यह दौर अभी शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में लू और तेज धूप लोगों की परेशानी और बढ़ा सकती है, ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।