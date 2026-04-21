Pachpadra Refinery Fire : हादसा या साजिश? CM भजनलाल पहुंचे ‘ग्राउंड ज़ीरो’ पर, NIA की तफ्तीश भी शुरू

राजस्थान की रणनीतिक और आर्थिक मजबूती के प्रतीक पचपदरा रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर में सोमवार को हुई आगजनी की घटना ने सभी को चिंता में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के ऐन पहले हुए इस हादसे की वजह से बहुप्रतीक्षित लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित कर देना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA (National Investigation Agency) को जांच की कमान सौंप दी है।