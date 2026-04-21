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Pachpadra Refinery Fire : हादसा या साजिश? CM भजनलाल पहुंचे ‘ग्राउंड ज़ीरो’ पर, NIA की तफ्तीश भी शुरू

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव ने खुद मौके पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया। यह हादसा महज एक तकनीकी चूक थी या देश की ऊर्जा सुरक्षा को निशाना बनाने की कोई सोची-समझी साजिश, इसे पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 21, 2026

File PIC

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राजस्थान की रणनीतिक और आर्थिक मजबूती के प्रतीक पचपदरा रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर में सोमवार को हुई आगजनी की घटना ने सभी को चिंता में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के ऐन पहले हुए इस हादसे की वजह से बहुप्रतीक्षित लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित कर देना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA (National Investigation Agency) को जांच की कमान सौंप दी है।

NIA की एंट्री: 'दूध का दूध, पानी का पानी' करेगी एजेंसी

NIA की एक विशेष टीम आज पचपदरा पहुँच चुकी है। सूत्रों के अनुसार, रिफाइनरी के अति-संवेदनशील CDU-VDU (Crude and Vacuum Distillation Unit) सेक्शन में लगी आग के समय और स्थान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

  • साजिश का एंगल: एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले इस रणनीतिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी बाहरी तत्व का हाथ तो नहीं?
  • तकनीकी साक्ष्य: NIA की टीम मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य, डिजिटल डेटा और हीट एक्सचेंजर के अवशेषों की बारीकी से जांच करेगी।

ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री: हाई-लेवल मीटिंग और कड़े निर्देश

हादसे के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास पचपदरा पहुँचे। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर साफ किया कि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्थान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।

इधर, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए बनाए गए विशाल डोम और पंडाल को हटाने का काम क्रेन के जरिए शुरू कर दिया गया है।

हादसे की इनसाइड स्टोरी: आखिर हुआ क्या?

प्रारंभिक रिपोर्टों और HPCL के आधिकारिक बयान के अनुसार, आग हीट एक्सचेंजर सर्किट में वाल्व या फ्लैंज से हाइड्रोकार्बन रिसाव के कारण लगी थी।

  1. धमाका और धुआं: सोमवार दोपहर अचानक एक्सचेंजर फटा और देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया।
  2. सजग सुरक्षा तंत्र: CISF की तत्परता से आग को केवल हीट एक्सचेंजर स्टैक तक सीमित रखा गया और अन्य मुख्य यूनिट्स को आइसोलेट (अलग) कर दिया गया।
  3. कोई जनहानि नहीं: गनीमत रही कि हादसे में कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ और मुख्य ढांचा सुरक्षित है।

विपक्ष का प्रहार: सुरक्षा और जल्दबाजी पर सवाल

हादसे के बाद राजस्थान की राजनीति भी गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार की 'मार्केटिंग' और 'जल्दबाजी' पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि अधूरे काम और चुनावी लाभ के लिए उद्घाटन की होड़ ने सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा झटका

पचपदरा रिफाइनरी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी का दौरा स्थगित होने से न केवल उद्घाटन में देरी हुई है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के औद्योगिक सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक स्पेशल टीम भी आज पचपदरा पहुँच रही है जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट करेगी।

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Pachpadra Refinery Fire Incident

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Published on:

21 Apr 2026 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Pachpadra Refinery Fire : हादसा या साजिश? CM भजनलाल पहुंचे ‘ग्राउंड ज़ीरो’ पर, NIA की तफ्तीश भी शुरू

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