Pachpadra Refinery Fire Incident : ‘अधूरी तैयारी… जल्दबाज़ी… बड़ी सुरक्षा चूक’, रिफाइनरी में आग के चंद मिनट बाद सियासी बयानबाज़ी शुरु, कांग्रेस के गंभीर आरोप

जूली ने आगे कहा, 'कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण परियोजना को भाजपा ने वर्षों तक अटकाए रखा, जिससे इसकी लागत भी दोगुनी हो गई, इससे लगता है कि अभी भी रिफाइनरी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और जल्दबाजी में प्रचार के लिए इसका उद्घाटन करवाया जा रहा है।'



जूली ने आगे कहा, 'मुख्यमंत्री जी यदि दिखावे की झूठी मार्केटिंग से समय निकालते, तो शायद इतनी अहम परियोजना के आसपास सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक नहीं होती। यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि सरकार की गंभीर लापरवाही का परिणाम है।'