राजस्थान में जब पत्नियों ने प्रेमियों संग मिलकर रची खूनी साजिश, 5 हत्याकांडों की पूरी दास्तान

कोटा जिले में आरकेपुरम थाना क्षेत्र के आंवली रोजड़ी इलाके से रिश्तों को तार-तार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। यहां रहने वाले रिटायर्ड फौजी मनोज शर्मा की उनकी ही पत्नी दीपिका ने बेरहमी से हत्या करवा दी थी।

बता दें कि दीपिका के देवेश नाम के एक युवक के साथ बीते चार साल से अवैध संबंध चल रहे थे। जब मनोज घर पर रहने लगा तो वह दोनों के प्यार के बीच रोड़ा बनने लगा।