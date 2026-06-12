Rajasthan Crime: ब्यूटीशियन मर्डर से पत्नी के कातिल पति तक…जानें कट्टों में मिले शवों की कहानियां

जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने घरेलू कलह और रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर अपने पति शेख हासन (34) की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीकर रोज मारपीट करता था। रात को जब विवाद बढ़ा, तो उसने गुस्से में हथौड़े से उसके सिर पर हमला कर दिया। वारदात को छिपाने के लिए महिला ने अपने नाबालिग बेटे की मदद ली और दोनों ने शव को एक कचरा गाड़ी में डालकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया।