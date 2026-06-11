Rajasthan : प्रेम प्रसंग में गर्भवती महिला की हत्या, शव को तिरपाल और कट्टों में छिपाया, पति-प्रेमिका गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते रची गई साजिश के तहत महिला की हत्या कर शव को घर में ही छिपा दिया गया था। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू शिवलाल बैरवा एवं वृत्ताधिकारी अनिल कुमार डोरिया के सुपरविजन में थानाधिकारी रणधीर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर मृतका के पति शंकरलाल और उसकी परिचित भावना से गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मामले का खुलासा हो गया।