कोटा: महंत देवानंद महाराज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, सुपारी देकर करवाई गई थी हत्या

Mahant Devanand Maharaj (Patrika Photo)
कोटा। कोटा के चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्याकांड मामले में पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी वकील संतोष राय को गिरफ्तार कर लिया है। संतोष ने सुपारी देकर भाड़े के बदमाशों से महंत की हत्या करवाई थी।
सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि महंत देवानंद महाराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार वकील संतोष राय निवासी उत्तर प्रदेश, हाल ही जयपुर के महेश नगर में रहता है। तेजस्वनी गौतम ने बताया कि संतोष राय ने एक लाख रुपए की सुपारी देकर भाड़े के बदमाशों से महंत देवानंद महाराज की हत्या करवाई थी। संतोष मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहता था।
बता दें कि बोरखेड़ा थाना इलाके में चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज की 5 जून देर रात चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात के वक्त महंत अपने कमरे में सो रहे थे। इस घटना के बाद हिन्दू संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुट गया था और आखिरकार उनको सफलता मिल गई है।
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