कोटा: महंत देवानंद महाराज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, सुपारी देकर करवाई गई थी हत्या

बता दें कि बोरखेड़ा थाना इलाके में चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज की 5 जून देर रात चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात के वक्त महंत अपने कमरे में सो रहे थे। इस घटना के बाद हिन्दू संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुट गया था और आखिरकार उनको सफलता मिल गई है।