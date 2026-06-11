PM E-Bus In Rajasthan: राजस्थान के 8 शहरों के लिए 1150 ई-बसें आवंटित, कोटा के 20 मार्गों पर दौड़ेंगी, रूट हुए फाइनल

ऐसे में यहां बिल्डिंग साइड का काम, चार्जिंग स्टेशन, मुख्य द्वार समेत फिनिशिंग का काम शुरू हो गया है। बस स्टैण्ड का काम पूरा होने के साथ कोटा को ई-बसें मिल सकती है। ऐसे में इन बसों के संचालन के लिए चालक व परिचालक लगाने, बस के स्टॉपेज का काम किया जा रहा है, जबकि बसों के संचालन के लिए 20 रूट तय कर लिए गए है। कोटा में दो आकार की बड़ी व मीडियम साइज की बसों का संचालन यात्री भार के अनुसार किया जाएगा। बसों के संचालन के लिए शहर में भी प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे।