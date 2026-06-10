₹490 करोड़ की परियोजना: कोटा में 8 हैक्टेयर भूमि पर विकसित होगी 500 इंजनों की क्षमता का अत्याधुनिक विद्युत लोको शेड

कोटा रेलवे को इस योजना से महत्वपूर्ण परिचालन और तकनीकी केंद्र के रूप पहचान मिलेगी। प्रस्तावित लोको शेड के निर्माण से कोटा की रणनीतिक रेल स्थिति मजबूत होगी तथा पश्चिम एवं मध्य भारत के बीच रेल परिचालन को नई गति मिलेगी। इसके चलते कोटा में ही इंजनों के अनुरक्षण, मरम्मत और तैनाती की सुविधा उपलब्ध होने से रेल संचालन अधिक तेज, सुगम एवं समयबद्ध हो सकेगा। साथ ही, इंजनों को दूरस्थ लोको शेड तक भेजने में लगने वाले समय एवं संसाधनों की भी बड़ी बचत होगी।