MP में भूमि अधिग्रहण, मिलेगा भोपाल से राजस्थान का सीधा रेलमार्ग, जानें इस साल में कब तैयार होगा 3035 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट?

करीब 3035 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में भोपाल रेल मंडल की ओर से खिलचीपुर से ब्यावरा का काम अंतिम चरण में है। इसे मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। कोटा रेल मंडल में खिलचीपुर से करीब 12 किमी आगे तक पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। ब्यावरा राजगढ़ सेक्शन में भी ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद अब भोपाल रेल मंडल की ओर से राजगढ़ और ब्यावरा के साथ ही सोनकच्छ तक मार्च तक ट्रायल रन के लिए ट्रैक तैयार होगा, जबकि सोनकच्छ से नरसिंहगढ़ और कुरावर तक का काम इस साल अक्टूबर तक पूरा करने की योजना है।