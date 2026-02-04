Kota: सोशल मीडिया को लेकर 2 छात्राओं में हुआ झगड़ा, स्कूल में मारे घूंसे, करना पड़ा ऑपरेशन, ICU में भर्ती

स्कूल में आठवीं कक्षा की दो छात्राओं के बीच कुछ दिन पूर्व मजाक में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें एक छात्रा की कोहनी दूसरी छात्रा के पेट पर लग गई। उस समय कोई गंभीर स्थिति नहीं बनी, लेकिन अगले दिन एक छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया। वर्तमान में छात्रा का इलाज जारी है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्रा के अभिभावकों से बातचीत की है। छात्रा गरीब परिवार से है, इसलिए स्कूल की ओर से उसके इलाज का पूरा खर्च वहन करने का निर्णय लिया गया है। यह घटना मजाक के दौरान हुई, इसमें स्कूल की कोई लापरवाही नहीं है।

महावीर विजय, निदेशक, बीएसएन एकेडमी, कुन्हाड़ी