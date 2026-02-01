ACB Action : कोटा में 3 हजार की रिश्वत लेते कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार, मांगी थी 8 हजार रुपए की घूस

परिवादी एक दिन दोस्त की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान गुमानपुरा थाने का कांस्टेबल जीतराम दुकान पर आया और उसे झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में 8 हजार रुपए की मांग की। इस पर 7 फरवरी को कांस्टेबल ने उससे 5 हजार रुपए जबरन ले लिए और शेष 3 हजार रुपए की मांग कर रहा था। इस पर 9 फरवरी को सत्यापन करवाया गया। जिसमें आरोपी के 3 हजार रुपए मांगने की पुष्टि हुई।