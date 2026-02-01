कोटा बिल्डिंग हादसा : बेटे की चिता के सामने टूट गए पिता, समाज को झकझोर गई अरारन्य की मौत

अरारन्य दो वर्षों से कोटा में रहकर आइआइटी की तैयारी कर रहा था। पिता बताते हैं कि बेटा पढ़ाई को लेकर तनाव में न रहे, इसलिए एक माह पहले उसकी मां भी कोटा आकर उसके साथ रहने लगी थी। मैं 15 दिन पहले ही कोटा से गया था। 15 फरवरी को वापस आने वाला था, टिकट भी कट चुका था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि परिवार के दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सरकार व प्रशासन से एक ही मांग है कि आगे से ऐसा हादसा नहीं हो। ऐसे मामलों की रोकथाम होनी चाहिए। इस मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।