9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा बिल्डिंग हादसा : बेटे की चिता के सामने टूट गए पिता, समाज को झकझोर गई अरारन्य की मौत

कोटा के इन्द्र विहार में तीन मंजिला रेस्टोरेंट की बिल्डिंग गिरने से कोचिंग छात्र अरारन्य कर्माकर की मौत ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

Feb 09, 2026

मृतक कोचिंग छात्र अरारन्य कर्माकर: फोटो पत्रिका नेटवर्क

कोटा। इन्द्र विहार में तीन मंजिला रेस्टोरेंट की बिल्डिंग गिरने से कोचिंग छात्र अरारन्य कर्माकर की मौत ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है। सोमवार को पश्चिम बंगाल से कोटा पहुंचे अरारन्य के पिता अभिजीत कर्माकर की आंखों में बेटे को खोने का दर्द साफ झलक रहा था। उनकी मौजूदगी में रेलवे स्टेशन क्षेत्र के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया।

'मैंने बेटे को फोन किया तो वह रो रहा था'

अभिजीत ने भारी मन से बताया कि हादसे वाले दिन अरारन्य और उसकी मां लैपटॉप किराए पर लेने गए थे। दुकान पर लैपटॉप उपलब्ध नहीं होने पर दुकानदार ने आधे घंटे बाद आने को कहा। दोनों वापस हॉस्टल लौट आए और रात करीब 9 बजे पैदल ही दोबारा दुकान की ओर निकले, तभी अचानक ऊपर से पूरी बिल्डिंग गिर पड़ी और दोनों उसके नीचे दब गए। मैंने रात 9 बजे बेटे को फोन किया, वह रो रहा था, मदद मांग रहा।

कुछ देर बाद कोटा से फोन आया कि बेटा गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है। जब वे हॉस्टल संचालक के संपर्क में आए और अस्पताल पहुंचे, तब तक अरारन्य की मौत हो चुकी थी। बाद में पता चला कि पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है। सरकारी अस्पताल में भर्ती पत्नी को निजी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। हादसे के वक्त यह बात सामने आई थी कि मां-बेटे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे और दबने से हादसा हो गया।

15 दिन पहले ही पिता कोटा से गए थे

अरारन्य दो वर्षों से कोटा में रहकर आइआइटी की तैयारी कर रहा था। पिता बताते हैं कि बेटा पढ़ाई को लेकर तनाव में न रहे, इसलिए एक माह पहले उसकी मां भी कोटा आकर उसके साथ रहने लगी थी। मैं 15 दिन पहले ही कोटा से गया था। 15 फरवरी को वापस आने वाला था, टिकट भी कट चुका था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि परिवार के दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सरकार व प्रशासन से एक ही मांग है कि आगे से ऐसा हादसा नहीं हो। ऐसे मामलों की रोकथाम होनी चाहिए। इस मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

FSL जांच में खुलासा, कोटा बिल्डिंग गिरने की ये निकली वजह, 5 इमारतों को गिराने का नोटिस, 2 की मौत, 6 घायलों का इलाज जारी
कोटा
Kota Building Collapse

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा बिल्डिंग हादसा : बेटे की चिता के सामने टूट गए पिता, समाज को झकझोर गई अरारन्य की मौत

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota building Collapse: हर बार हादसे के बाद जागते हैं जिम्मेदार

Kota building collapsed
ओपिनियन

Kota Factory Fire: शॉर्ट सर्किट से केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

Kota Factory Fire
कोटा

FSL जांच में खुलासा, कोटा बिल्डिंग गिरने की ये निकली वजह, 5 इमारतों को गिराने का नोटिस, 2 की मौत, 6 घायलों का इलाज जारी

Kota Building Collapse
कोटा

NEET-UG 2026 : ऑनलाइन आवेदन शुरू, परीक्षा 3 मई को

NEET Top 100 List, NEET Topper Mahesh Kumar, NEET UG Topper 2025, NEET UG Topper 2025 Mahesh Kumar, NEET, neet result 2025, NEET Topper, neet topper 2025 air 1, neet topper 2025 air 1 marks, neet topper 2025 list, NEET UG 2025, NEET UG 2025 Final Answer Key,
कोटा

कोटा हादसा: बिरयानी खाने आया था लक्ष्मण, मलबे में दबकर चली गई जान, रेस्टोरेंट संचालक का पैर कटा

Kota Building Collapse
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.