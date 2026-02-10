Gold-Silver Price Today: चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल, जानें कोटा सर्राफा बाजार में आज सोने-चांदी के भाव

सोने के दामों की बात करें तो आज बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। केटबरी सोने के भाव 160000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे, जबकि शुद्ध सोना 160900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। सोमवार को जेवराती सोना 160200 रुपए और शुद्ध सोना 161000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इस तरह सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई लेकिन बाजार अभी भी मजबूत बना हुआ है।