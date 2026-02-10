10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

नागौर

Rajasthan Bhaat: 25 तोला सोना, चांदी के जेवर, 81 लाख नकद समेत कई गिफ्ट, नागौर में भाइयों ने भरा करोड़ों रुपए का भात

Rajasthani Wedding Bhaat: मारवाड़ में मायरा भरने की परंपरा हमेशा से चर्चा में रही है लेकिन जायल से सामने आया ये मायरा हर किसी को हैरान कर रहा है। शादी में भाइयों ने बहन के घर ऐसा भात भरा जो अब सोशल मीडिया से लेकर समाज में चर्चा का विषय बन गया है।

less than 1 minute read
नागौर

image

Akshita Deora

Feb 10, 2026

Mayra

मायरे की फोटो: पत्रिका

Nagaur Wedding Viral Mayra: शादी-विवाह के अवसर पर बहन के घर मायरा भरना मारवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। मायरा की रस्म के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला पारंपरिक गीत बीरा बणजै जायल रा जाट, बणजै खिंयाला रा चौधरी सदियों से भाई-बहन के स्नेह, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है।

मारवाड़ अंचल में वैसे तो सभी जाति में मायरा भरने की परंपरा प्रचलित है, लेकिन जाट और बिश्नोई समाज में बड़े मायरे भरे जाते है। वहीं जायल कस्बे में दो ब्राह्मण भाइयों ने मायरा की परंपरा को ऐतिहासिक ऊंचाई दी है।

ये दिए गिफ्ट

व्यवसायी श्याम सुंदर व्यास के दोहिते निलेश की शादी के अवसर पर उनके मामा ललित व्यास एवं ओमप्रकाश व्यास ने अपनी बहन गायत्री रूंथला के पुत्र के विवाह में कुल 1 करोड़ 61 लाख रुपए का मायरा भरा है। मायरा में 81 लाख नकद, 25 तोला स्वर्ण आभूषण व चांदी के जेवर सहित पारंपरिक उपहार शामिल है। मायरे ने विवाह समारोह को यादगार बना दिया और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बन गया।

मिसाल बना मायरा

जायल में भरा गया मायरा एक मिसाल है, जहां रिश्तों की मजबूती, परंपराओं का सम्मान और सामाजिक मूल्यों को नए आयाम मिले हैं। यह आयोजन साबित करता है कि मायरा सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते की सबसे बड़ी दौलत है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में भाइयों ने भरा 21 करोड़ 11 हजार का मायरा, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े
नागौर
Mayra of Nagaur

Updated on:

10 Feb 2026 01:20 pm

Published on:

10 Feb 2026 12:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan Bhaat: 25 तोला सोना, चांदी के जेवर, 81 लाख नकद समेत कई गिफ्ट, नागौर में भाइयों ने भरा करोड़ों रुपए का भात

नागौर

राजस्थान न्यूज़

Merta City Murder: ज्वैलरी शॉप पर हमला, स्वर्णकार समाज के नेता की हत्या, सर्राफा बाजार बंद कर व्यापरियों ने दिया धरना

Merta City News
नागौर

मेड़ता में आधी रात को सनसनीखेज वारदात : ज्वैलर पर हमला, मौत

Merta murder case
नागौर

नागौर के हैण्डटूल्स उद्योग के लिए एक्सपोर्ट हब व खनन उद्यमियों को लैब का इंतजार

हैण्डटूल्स उद्योग नागौर
नागौर

आबादी बढ़ी, थानों की नफरी जस की तस, हर तीसरी कुर्सी खाली

नागौर

नागौर में पर्यावरण संरक्षण सिर्फ फाइलों तक सीमित, हकीकत में धुएं और कचरे का साम्राज्य

शहर के बालवा रोड स्थित डम्पिंग यार्ड में डाले जा रहे कचरे का लम्बे समय से निस्तारण नहीं होने से पहाड़ बन गए हैं
नागौर
