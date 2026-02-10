Rajasthan Bhaat: 25 तोला सोना, चांदी के जेवर, 81 लाख नकद समेत कई गिफ्ट, नागौर में भाइयों ने भरा करोड़ों रुपए का भात

व्यवसायी श्याम सुंदर व्यास के दोहिते निलेश की शादी के अवसर पर उनके मामा ललित व्यास एवं ओमप्रकाश व्यास ने अपनी बहन गायत्री रूंथला के पुत्र के विवाह में कुल 1 करोड़ 61 लाख रुपए का मायरा भरा है। मायरा में 81 लाख नकद, 25 तोला स्वर्ण आभूषण व चांदी के जेवर सहित पारंपरिक उपहार शामिल है। मायरे ने विवाह समारोह को यादगार बना दिया और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बन गया।