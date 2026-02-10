Merta City Murder: ज्वैलरी शॉप पर हमला, स्वर्णकार समाज के नेता की हत्या, सर्राफा बाजार बंद कर व्यापरियों ने दिया धरना

Jewellery Shop Owner Stabbed To Death: मेड़ता सिटी में आधी रात को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित एक ज्वैलरी दुकान पर दो बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में मेड़ता मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के पूर्व नवयुवक मंडल अध्यक्ष पंकज सोनी की मौत हो गई, जबकि दुकान में काम कर रहे दो बंगाली कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए।