नागौर में पर्यावरण संरक्षण सिर्फ फाइलों तक सीमित, हकीकत में धुएं और कचरे का साम्राज्य

नागौर शहर से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने के लिए बालवा रोड डम्पिंग यार्ड में डेढ़ हैक्टेयर जमीन पर आरडीएफ व कंपोस्ट प्लांट तैयार करने के लिए 28 अगस्त 2023 को डीएलबी ने कार्यादेश जारी किए। 26 अक्टूबर 2023 को नगर परिषद ने ठेकेदार को प्लांट बनाने के लिए डेढ़ हैक्टेयर जमीन दे दी। इसके हिसाब से ठेकेदार को मार्च 2025 तक सॉलिड वेस्ट प्लांट का काम पूरा करना था। इसके बाद 3 मई 2024 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीई (स्थापित करने की सहमति) जारी होने के बाद ठेकेदार ने काम शुरू किया। यदि सीटीई जारी करने की दिनांक से भी जोड़ा जाए तो 18 महीने में यानी दिसम्बर 2025 तक ठेकेदार को प्लांट का काम पूरा करना था, लेकिन 30 प्रतिशत कार्य करने के बाद काम बंद कर दिया। नगर परिषद की ओर से ठेकेदार को 9 नोटिस दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद काम बंद है। ठेका डीएलबी निदेशालय स्तर से हुआ है, इसलिए स्थानीय अधिकारी निरस्त करने के लिए भी अधिकृत नहीं हैं। डीएलबी निदेशक की उदासीनता का खमियाजा नागौर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि प्लांट शुरू होने के बाद ठेकेदार को आगामी 20 साल तक रखरखाव व संचालन करना होगा।