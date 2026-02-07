RBSE: इन टिप्स से 10वीं- 12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स अंग्रेजी-गणित विषय में ला सकते हैं बेहतर अंक, जानें पूरी डिटेल्स

Board Exam Tips: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले सप्ताह से शुरू होगी। परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह के साथ तनाव भी है, अब तैयारी के लिए महज सात दिन ही शेष हैं। ऐसे में विषय विशेषज्ञों ने अंग्रेजी और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर करने के लिए टिप्स साझा किए हैं।