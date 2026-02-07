7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

RBSE: इन टिप्स से 10वीं- 12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स अंग्रेजी-गणित विषय में ला सकते हैं बेहतर अंक, जानें पूरी डिटेल्स

10th-12th RBSE Board Exam: राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं अगले सप्ताह से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा से पहले बचे सीमित समय में बेहतर अंक लाने के लिए विषय विशेषज्ञों ने अंग्रेजी और गणित की तैयारी को लेकर जरूरी टिप्स दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

Akshita Deora

Feb 07, 2026

RBSE Rajasthan Board Result 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Board Exam Tips: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले सप्ताह से शुरू होगी। परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह के साथ तनाव भी है, अब तैयारी के लिए महज सात दिन ही शेष हैं। ऐसे में विषय विशेषज्ञों ने अंग्रेजी और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर करने के लिए टिप्स साझा किए हैं।

गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापक कमलेश मंडा ने बताया कि सबसे पहले विद्यार्थियों को एनसीईआरटी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह समझना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि किस अध्याय से कितने अंक निर्धारित हैं, ताकि अधिक वेटेज वाले टॉपिक्स पर विशेष फोकस किया जा सके।

गणित के वरिष्ठ अध्यापक विजय कुमार बक्शी ने कहा कि रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटे गणित का अभ्यास जरूरी है। सूत्रों को लिख-लिखकर याद करें और अलग-अलग सवालों में उनका प्रयोग करना सीखें। साथ ही सैंपल पेपर और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से समय प्रबंधन बेहतर होगा और परीक्षा का डर कम होगा।

विशेषज्ञों ने रिवीजन को सफलता की कुंजी बताया। परीक्षा से पहले सभी अध्यायों का नियमित रिवीजन और फॉर्मूला शीट तैयार करना बेहद लाभकारी है। गणित की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पुस्तक को आधार बनाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अधिकतर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट में संदेह हो तो उसे तुरंत शिक्षक या मित्रों से क्लियर करें।

अंग्रेजी के व्याख्याता मनीष शर्मा ने बताया कि अंग्रेजी को व्याकरण के साथ समझ पर ध्यान देना जरूरी है। अब कम समय बचा है, ऐसे में ग्रामर टॉपिक्स, पाठों का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन ही करना चाहिए। नियमित अभ्यास, आत्मविश्वास और सही रणनीति से अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Elevated Road: जयपुर में यहां जल्द शुरू होगा एलिवेटेड रोड का काम, 4.5KM की दूरी सिर्फ 9 मिनट में होगी तय
जयपुर
Elevated Road in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 08:42 am

Published on:

07 Feb 2026 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / RBSE: इन टिप्स से 10वीं- 12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स अंग्रेजी-गणित विषय में ला सकते हैं बेहतर अंक, जानें पूरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लाडनूं में योगक्षेम वर्ष का भव्य आगाज: गुलाब कोठारी बोले- शिक्षा ने खींच दी दीवार, CM भजनलाल ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया

Jain Vishva Bharati Ladnun
नागौर

नागौर की पहचान को मिले नई उड़ान : जिले में लगे नागौरी पान मैथी की प्रोसेसिंग यूनिट, मण्डी में शुरू हो खरीद

Nagauri Paan Fenugreek, Nagauri Paan Fenugreek News, Nagauri Paan Fenugreek Processing Unit, Nagaur News, Rajasthan News, नागौरी पान मैथी, नागौरी पान मैथी न्यूज, नागौरी पान मैथी प्रोसेसिंग यूनिट, नागौर न्यूज, राजस्थान न्यूज
नागौर

CM भजनलाल ने इस जिले को दी 529 करोड़ रुपए की सौगात, बोले- योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं

नागौर

नागौर न्यूज: 1 लाख रुपए की सोने की चेन को चोंच में दबाकर ले उड़ा कबूतर, जानिए फिर क्या हुआ

pigeon carrying gold chain in rajasthan
नागौर

नागौर जिले में नवाचारों से बदल रही कृषि की तस्वीर, विदेशों तक जा रहे फल

नागौर में अनार की खेती
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.