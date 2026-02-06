6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

CM भजनलाल ने इस जिले को दी 529 करोड़ रुपए की सौगात, बोले- योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी सरकार गांवों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

kamlesh sharma

Feb 06, 2026

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा: फोटो पत्रिका नेटवर्क

डीडवाना-कुचामन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी सरकार गांवों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में लगाए जा रहे ग्राम उत्थान शिविर सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि इन शिविरों में जाकर सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी लें और उनका भरपूर लाभ उठाएं। शर्मा शुक्रवार को लाडनूं में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर एवं जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

ग्राम उत्थान शिविर से ग्रामीणों के मौके पर हो रहे काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में 1500 से ज्यादा ग्राम उत्थान शिविर लगाकर 77 लाख से अधिक काम किए गए है। आमजन को 98 हजार से ज्यादा सोइल हेल्थ कार्ड तथा 55 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में किसानों को तारबंदी, डिग्गी, पाइप लाइन, सोलर पंप, फव्वारा सिंचाई जैसी योजनाओं की स्वीकृति से लेकर प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन सहित विभिन्न कार्य करवाए जा रहे है।

529 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात

सीएम शर्मा ने कार्यक्रम में डीडवाना-कुचामन जिले को करीब 529 करोड़ रुपए राशि के 71 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े 465 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 59 कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही, लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

अन्नदाता किसान हमारी अर्थव्यवस्था का आधार

सीएम ने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राशि में बढ़ोतरी, गेहूं पर 150 रुपए का बोनस, किसानों को 50 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण, 2 लाख 3 हजार हेक्टेयर में ड्रिप और फव्वारा संयंत्र, डिग्गी और फार्म पॉन्ड बनाने तथा 17 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण जैसे अनेक कार्य किए गए है जिससे किसान सशक्त हो सकेंगे।

युवाओं को दिए जा रहे रोजगार के भरपूर अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय पेपरलीक जैसे प्रकरणों से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ था। हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी से परीक्षाएं आयोजित की जिससे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अब तक 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियां दी हैं। डेढ़ लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस साल एक लाख और पदों का कैलेंडर जारी हो चुका है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया वे मन लगाकर पढ़ाई करें। अब एक भी पेपरलीक नहीं होगा। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है।

ये भी पढ़ें

खेजड़ी संरक्षण को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणा, बोले- मसौदा तैयार हो रहा, जल्द कानून बनेगा
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 05:26 pm

Published on:

06 Feb 2026 05:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / CM भजनलाल ने इस जिले को दी 529 करोड़ रुपए की सौगात, बोले- योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर की पहचान को मिले नई उड़ान : जिले में लगे नागौरी पान मैथी की प्रोसेसिंग यूनिट, मण्डी में शुरू हो खरीद

Nagauri Paan Fenugreek, Nagauri Paan Fenugreek News, Nagauri Paan Fenugreek Processing Unit, Nagaur News, Rajasthan News, नागौरी पान मैथी, नागौरी पान मैथी न्यूज, नागौरी पान मैथी प्रोसेसिंग यूनिट, नागौर न्यूज, राजस्थान न्यूज
नागौर

नागौर न्यूज: 1 लाख रुपए की सोने की चेन को चोंच में दबाकर ले उड़ा कबूतर, जानिए फिर क्या हुआ

pigeon carrying gold chain in rajasthan
नागौर

नागौर जिले में नवाचारों से बदल रही कृषि की तस्वीर, विदेशों तक जा रहे फल

नागौर में अनार की खेती
नागौर

मादक पदार्थों की तस्करी में आरएसी कांस्टेबल सहित तीन गिरफ्तार

Nagaur kotwali thana
नागौर

डिजिटल शिक्षा पर भ्रष्टाचार भारी, स्कूलों में कंप्यूटर बने कबाड़

स्कूलों में कंप्यूटर बने कबाड़
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.