मादक पदार्थों की तस्करी में आरएसी कांस्टेबल सहित तीन गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार गत 23 जनवरी कोतवाली थाने के उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए शहर के घोसीनाडा स्थित चाचा ताराचंद के मकान से आरोपी आशाराम गहलोत उर्फ आशिष उर्फ आशुतोष को गिरफ्तार कर, 142.08 ग्राम एमडीएमए जब्त की थी। प्रकरण की जांच आईपीएस अदिती उपाध्याय की ओर से जा रही थी। आरोपी आशाराम ने पूछताछ में बताया कि उसे एमडीएमए तीनों आरोपियों ने सप्लाई की थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर तीनों को जोधपुर से गिरफ्तार किया।