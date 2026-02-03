Rajasthan: किसने दी थी सुलेमान खान को 10,000 KG विस्फोटक सामग्री, नर्सिंगकर्मी का निकला चौंकाने वाला कनेक्शन

गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस से पहले गृह मंत्रालय की स्पेशल टीम और खुफिया विभाग की टीमें हरसौर गांव पहुंचीं और सुलेमान खान के फार्महाउस की जांच की। खुफिया जानकारी के आधार पर 24 जनवरी शनिवार को पुलिस ने हरसौर गांव के एक खेत में बने फार्महाउस पर छापा मारा। इस छापे में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। 187 बोरियों में लगभग 10 हजार किलो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, डेटोनेटिंग वायर और अन्य विस्फोटक सामग्री पुलिस ने जब्त की। इसी के साथ सुलेमान खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया।