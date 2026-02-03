3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan: किसने दी थी सुलेमान खान को 10,000 KG विस्फोटक सामग्री, नर्सिंगकर्मी का निकला चौंकाने वाला कनेक्शन

नागौर में गणतंत्र दिवस से पहले 10 टन विस्फोटक मिलने का मामला सामने आया है, जिसमें SIT ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी सुलेमान खान से जुड़े चार सप्लायरों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Rakesh Mishra

Feb 03, 2026

Suleman Khan, ammonium nitrate, ammonium nitrate in Rajasthan, ammonium nitrate in Nagaur, illegal ammonium nitrate, SIT, Nagaur news, Rajasthan news, सुलेमान खान, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इन राजस्थान, अमोनियम नाइट्रेट इन नागौर, अवैध अमोनियम नाइट्रेट, एसआईटी, नागौर न्यूज, राजस्थान न्यूज

सुलेमान खान। फाइल फोटो- पत्रिका

नागौर। गणतंत्र दिवस से पहले 10 टन विस्फोटक बरामद होने के मामले में SIT ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी सुलेमान खान को विस्फोटक सप्लाई करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच टीम ने सभी चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।

इनमें से एक आरोपी ने लाइसेंस सरेंडर करने के बाद दो साल तक नर्सिंगकर्मी की नौकरी करते हुए अवैध सप्लाई जारी रखी। बाकी तीन आरोपी लाइसेंसधारी होने के बावजूद रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अमोनियम नाइट्रेट बेच रहे थे। सुलेमान खान इनसे विस्फोटक खरीदकर अधिक कीमत पर बेचता था। तीन आरोपी नागौर और एक चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है और ये अलग-अलग क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त मैगजीन चला रहे थे।

12 साल से अवैध कारोबार में सक्रिय

पुलिस सूत्रों के अनुसार सुलेमान खान पिछले 12 सालों से विस्फोटकों के अवैध कारोबार में सक्रिय था और इसी धंधे से उसने करोड़ों की दौलत अर्जित की। पुलिस और प्रशासन की नजरों से बचने के लिए उसने हरसौर गांव के आखिरी छोर पर सुनसान इलाके में 45 बीघा जमीन में ऊंची दीवारों से घिरा फार्महाउस बना रखा था। इस फार्महाउस में 2-3 कमरों में अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, डेटोनेटिंग वायर और अन्य विस्फोटक सामग्री रखी थी।

यह वीडियो भी देखें

फार्महाउस पर मारा था छापा

गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस से पहले गृह मंत्रालय की स्पेशल टीम और खुफिया विभाग की टीमें हरसौर गांव पहुंचीं और सुलेमान खान के फार्महाउस की जांच की। खुफिया जानकारी के आधार पर 24 जनवरी शनिवार को पुलिस ने हरसौर गांव के एक खेत में बने फार्महाउस पर छापा मारा। इस छापे में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। 187 बोरियों में लगभग 10 हजार किलो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, डेटोनेटिंग वायर और अन्य विस्फोटक सामग्री पुलिस ने जब्त की। इसी के साथ सुलेमान खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें

Pali: पाली में दर्दनाक हादसा, कुएं में मिट्टी ढहने से 2 की मौत, हाथों से मिट्टी खोदकर बचाई दो युवकों की जान
पाली
Well collapses, well collapses in Pali, two dead after being buried under mud, two youths die in Pali, Pali News, Rajasthan News, कुएं ढहा, पाली में कुएं ढहा, मिट्टी में दबने से दो की मौत, पाली में दो युवकों की मौत, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 04:54 pm

Published on:

03 Feb 2026 04:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan: किसने दी थी सुलेमान खान को 10,000 KG विस्फोटक सामग्री, नर्सिंगकर्मी का निकला चौंकाने वाला कनेक्शन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाधर्म सम्मेलन में नशा मुक्ति, पर्यावरण व संस्कारों पर मंथन

मांझवास में भक्त फूलां बाई की पुण्यतिथि मनाई
नागौर

नागौर जिले में पंचायत चुनाव में होंगे 1325 पोलिंग स्टेशन, तैयारियां तेज

Rajasthan Panchayat Election 2026
नागौर

Nagaur: अनोखे अंदाज में हुई जिला कलक्टर की रिटायरमेंट पार्टी, ढोल-नगाड़ों के साथ विदाई, भावुक हुए अधिकारी, देखें वीडियो

Collector Arun Purohit
नागौर

मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य रुका, शिक्षण व्यवस्था प्रभावित

Nagaur medical college
नागौर

ट्रेलर, लोडिंग टैंपो में भिड़ंत, मां, बेटे और बहू की मौत

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.