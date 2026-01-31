मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य रुका, शिक्षण व्यवस्था प्रभावित

नवम्बर 2024 से मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू की गईं और इस वर्ष नवम्बर से द्वितीय वर्ष का बैच शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार एमबीबीएस द्वितीय वर्ष में पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे प्रमुख पैरा-क्लिनिकल विषय पढ़ाए जाते हैं, जो सेमेस्टर 3 से 5 तक चलते हैं। यह चरण चिकित्सा शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान विद्यार्थियों को रोग निदान, दवाओं के प्रभाव और सूक्ष्मजीवों के अध्ययन का गहन ज्ञान दिया जाता है, जो आगे की क्लिनिकल शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करता है। लेकिन अधूरे लैब और स्टाफ के अभाव में विद्यार्थियों को न तो नियमित कक्षाएं मिल पा रही हैं और न ही प्रयोगशालाओं में समुचित प्रायोगिक प्रशिक्षण। द्वितीय वर्ष की लैब तैयार नहीं होने के कारण उन्हें प्रथम वर्ष की लैब में ही प्रेक्टिकल करने पड़ रहे हैं। इसको लेकर विद्यार्थियों परेशान हैं, लेकिन खुले रूप से बोलने से डर रहे हैं।