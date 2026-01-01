नागौर: पत्नी ने दर्ज करवाया केस, पति ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए दो वीडियो

आत्महत्या से पहले पोस्ट किए गए वीडियो में दीपक ने अपनी पत्नी और सास पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में दीपक ने कहा कि अगर पुरुष का जन्म लेना गुनाह है, तो आने वाले समय में कोई पुरुष जन्म नहीं लेना चाहेगा। पुरुषों के लिए न कोई कानून है और न ही संविधान। वीडियो में उसने पत्नी नीतू पर पीहर में रुपए भेजने और किसी अन्य युवक से संबंध होने के आरोप लगाए। नावां थानाधिकारी नंदलाल रिणवा के निर्देशन में हेड कांस्टेबल शंकरलाल ने बताया कि मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। मौके से सुसाइड नोट भी जब्त किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो की जांच की जा रही है।