नागौर: पत्नी ने दर्ज करवाया केस, पति ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए दो वीडियो

फोटो पत्रिका नेटवर्क
नावां शहर (नागौर)। पत्नी और सास की प्रताड़ना से परेशान एक युवक ने शुक्रवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या से पहले दो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जिनमें उसने पुरुषों के बचाव के लिए कोई कानून नहीं होने की बात कही। पत्नी ने युवक के खिलाफ जोधपुर में 27 जनवरी को मामला दर्ज करवाया था। उसे पुलिस के सामने पेश होने के लिए 1 फरवरी का नोटिस मिला था, उससे पहले ही युवक ने आत्महत्या कर ली।
शुक्रवार सुबह जब उसके मित्रों ने वीडियो देखे तो उन्होंने परिजनों को सूचना दी। परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे खुलवाया गया। अंदर युवक दीपक कुमार पुत्र बजरंग लाल (30) का शव फंदे पर लटका मिला। दीपक परिजनों से अलग तिलक नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था। गुरुवार रात करीब 12 बजे उसने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे।
आत्महत्या से पहले पोस्ट किए गए वीडियो में दीपक ने अपनी पत्नी और सास पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में दीपक ने कहा कि अगर पुरुष का जन्म लेना गुनाह है, तो आने वाले समय में कोई पुरुष जन्म नहीं लेना चाहेगा। पुरुषों के लिए न कोई कानून है और न ही संविधान। वीडियो में उसने पत्नी नीतू पर पीहर में रुपए भेजने और किसी अन्य युवक से संबंध होने के आरोप लगाए। नावां थानाधिकारी नंदलाल रिणवा के निर्देशन में हेड कांस्टेबल शंकरलाल ने बताया कि मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। मौके से सुसाइड नोट भी जब्त किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो की जांच की जा रही है।
दीपक की शादी 21 मार्च 2022 को अजमेर के आर्य समाज में बोरुंदा (जिला जोधपुर) निवासी नीतू से हुई थी। दोनों की ढाई साल की एक बेटी ऋषिका है। पत्नी नीतू ने 27 जनवरी 2026 को जोधपुर ग्रामीण महिला थाने में दीपक, उसकी मां, भाई और भाभी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस से नोटिस मिलने के तीन दिन बाद ही दीपक ने आत्महत्या कर ली।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग