नागौर जिले में पंचायत चुनाव में होंगे 1325 पोलिंग स्टेशन, तैयारियां तेज

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इससे पूर्व 31 जनवरी को वार्ड व मतदान केंद्रों पर नामावलियों का पठन किया गया। अब मतदाता 7 फरवरी तक दावे व आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। विशेष अभियान 1 व 2 फरवरी को चलाया जाएगा, जबकि 14 फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण एवं 21 फरवरी तक पूरक सूचियों की तैयारी की जाएगी। जिला प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें और आवश्यक संशोधन करवा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।