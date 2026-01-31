31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

नागौर जिले में पंचायत चुनाव में होंगे 1325 पोलिंग स्टेशन, तैयारियां तेज

पंचायत चुनावों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम 25 फरवरी को होगा, एसआईआर के बाद जिले में 11.59 लाख हुए मतदाता, पुरुष 5.98 लाख तो महिलाएं 5.61 लाख

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Jan 31, 2026

Rajasthan Panchayat Election 2026

पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू

नागौर. पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर नागौर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पंचायत चुनाव के लिए कुल 1325 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जिले में कुल 11 लाख 59 हजार 793 मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में हैं, जिनमें 5 लाख 98 हजार 671 पुरुष तथा 5 लाख 61 हजार 122 महिला मतदाता शामिल हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नागौर के अनुसार 29 जनवरी 2026 को जिले की 12 पंचायत समितियों की निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। जिले में कुल 347 ग्राम पंचायतें एवं उनमें कुल 3429 वार्ड हैं। सर्वाधिक मतदाता मूंडवा पंचायत समिति में 1 लाख 41 हजार 607 तथा सबसे कम पांचौड़ी पंचायत समिति में 72 हजार 822 मतदाता हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इससे पूर्व 31 जनवरी को वार्ड व मतदान केंद्रों पर नामावलियों का पठन किया गया। अब मतदाता 7 फरवरी तक दावे व आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। विशेष अभियान 1 व 2 फरवरी को चलाया जाएगा, जबकि 14 फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण एवं 21 फरवरी तक पूरक सूचियों की तैयारी की जाएगी। जिला प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें और आवश्यक संशोधन करवा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

29 जनवरी को प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार जिले की स्थिति

पंचायत समिति - कुल ग्राम पंचायतें - कुल वार्ड - पोलिंग स्टेशन - पुरुष - महिला - कुल मतदाता

भैरूंदा - 31 - 307 - 119 - 57625 - 54397 - 1,12,022

डेगाना - 46 - 406 - 160 - 71184 - 68283 - 1,39,467

डेह - 23 - 225 - 89 - 38040 - 35799 - 73,839

जायल - 30 - 320 - 121 - 55535 - 53464 - 1,08,999

खींवसर - 26 - 268 - 97 - 44875 - 41248 - 86,033

मेड़ता सिटी - 25 - 255 - 106 - 45530 - 43094 - 88,624

मेड़ता-गोटन - 24 - 266 - 99 - 45400 - 42456 - 87,856

मूण्डवा - 38 - 404 - 156 - 72610 - 68997 - 141607

नागौर - 28 - 248 - 98 - 41726 - 38660 - 80,386

पांचौड़ी - 25 - 241 - 85 - 38728 - 34094 - 72,822

रियांबड़ी - 25 - 245 - 99 - 45830 - 43292 - 89,122

श्रीबालाजी-अलाय - 26 - 244 - 96 - 41678 - 37338 - 79,016

कुल - 347 - 3429 - 1325 - 5,98,671 - 5,61,122 - 11,59,793

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 08:58 pm

Published on:

31 Jan 2026 08:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर जिले में पंचायत चुनाव में होंगे 1325 पोलिंग स्टेशन, तैयारियां तेज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Nagaur: अनोखे अंदाज में हुई जिला कलक्टर की रिटायरमेंट पार्टी, ढोल-नगाड़ों के साथ विदाई, भावुक हुए अधिकारी, देखें वीडियो

Collector Arun Purohit
नागौर

मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य रुका, शिक्षण व्यवस्था प्रभावित

Nagaur medical college
नागौर

ट्रेलर, लोडिंग टैंपो में भिड़ंत, मां, बेटे और बहू की मौत

नागौर

नागौर में भीषण हादसा; ट्रेलर और लोडिंग टैंपो में भिड़ंत, मां, बेटे और बहू की मौत

नागौर

नागौर: पत्नी ने दर्ज करवाया केस, पति ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए दो वीडियो

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.