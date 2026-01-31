महाधर्म सम्मेलन में नशा मुक्ति, पर्यावरण व संस्कारों पर मंथन

इस मौके पर साध्वी विनोद बाईसा ने कहा कि भक्त फूलां बाई ने भगवान राम की भक्ति कर अपने जीवन को सफल बनाया व सिद्धि प्राप्त की। फूलां बाई की बनाई हुई गोबर की थेपड़ियां(ओपलों) में राम-राम की ध्वनि निकलती थी व जीवन भर गायों की सेवा करती रही। साध्वी ने कहा कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका सदुपयोग करें। महन्त लक्ष्मीनारायण ने कहा कि सभी को भगवान के भजन कर अच्छे कार्यों में और मानव सेवा व गाय की सेवा करनी चाहिए । डाॅ. घनश्याम नाथ कच्छावा ने कहा कि 5 तत्वों से बना शरीर नाशवान है, हम सभी को प्रेम भाव और भाईचारा से जीवन जीना चाहिए ।