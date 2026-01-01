ट्रेलर, लोडिंग टैंपो में भिड़ंत, मां, बेटे और बहू की मौत

हाईवे का यह बाइपास क्षेत्र लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। सीधी सड़क होने के कारण वाहन तेज गति से चलते हैं। डिवाइडर नहीं होने से ओवरटेक करना आम बात है, जिससे थोड़ी सी चूक भी जानलेवा बन जाती है। इन दिनों पानमैथी की आवक तेज हो रही है। मंडी चालू नहीं होने के कारण व्यापारी हाईवे पर ही खरीदारी कर रहे हैं। जनाणा-खजवाना से लेकर अठियासन की रिंग रोड तक दोपहर बाद से रात तक पानमैथी की लोडिंग जीपों की तेज आवाजाही बनी रहती है।