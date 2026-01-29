29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

नागौर में सड़क हादसों का खतरा बढ़ा, बड़े एक्सीडेंट स्पॉट डेढ़ गुना हुए

नागौर. जिले में सडक़ सुरक्षा को लेकर हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में न केवल सडक़ हादसों की संख्या बढ़ी है, बल्कि बड़े एक्सीडेंट स्पॉट्स की संख्या में भी डेढ़ गुना इजाफा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में जिले में 28 बड़े एक्सीडेंट स्पॉट [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Jan 29, 2026

Accident file photo

Accident file photo

नागौर. जिले में सडक़ सुरक्षा को लेकर हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में न केवल सडक़ हादसों की संख्या बढ़ी है, बल्कि बड़े एक्सीडेंट स्पॉट्स की संख्या में भी डेढ़ गुना इजाफा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में जिले में 28 बड़े एक्सीडेंट स्पॉट चिह्नित थे, जो वर्ष 2025 में बढकऱ 40 हो गए हैं। इसके साथ ही हादसों में घायल होने और जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि एक्सीडेंट स्पॉट्स बढऩे की वजह निरंतर मॉनिटरिंग है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है। कई बार जिम्मेदारों को एक्सीडेंट स्पॉट्स की जानकारी होने के बावजूद समय पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। सडक़ चौड़ीकरण, स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड, स्ट्रीट लाइट और अवैध अतिक्रमण हटाने जैसे उपाय यदि समय रहते किए जाएं तो हादसों में कमी लाई जा सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर लगातार बढ़ता यातायात, तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी, रोड इंजीनियरिंग में खामियां और सडक़ किनारे अवैध निर्माण हादसों के प्रमुख कारण बन रहे हैं। कई स्थानों पर हाइवे के किनारे दुकानों, ढाबों और अन्य निर्माणों के कारण सडक़ें संकरी हो गई हैं, जिससे वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने या दिशा बदलने की मजबूरी होती है और हादसे हो जाते हैं। जिले में बढ़ते हादसों का एक बड़ा कारण यातायात नियमों के प्रति लापरवाही भी है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाना आम हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी भी हादसों को बढ़ावा दे रही है।

दुर्घटनाओं व मृतकों की संख्या

दुर्घटनाओं की संख्या

वर्ष - 2023 - 378

वर्ष 2024 - 375

वर्ष 2025 - 385

मृतकों की संख्या

वर्ष - 2023 - 283

वर्ष 2024 -273

वर्ष 2025 - 284

चार या चार से ज्यादा दुर्घटना वाले स्पॉट चिह्नित

सडक़ सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जिन स्थानों को एक्सीडेंट स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है, वहां साल में चार या चार बार से ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं। इन स्थानों पर अंधे मोड़, खराब सडक़ स्थिति, पर्याप्त संकेतक न होना, अवैध कट और गलत ढंग से बने सर्विस रोड जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद कई जगहों पर सुधार कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। जिले में नियमित रूप से सडक़ सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही पुलिस, परिवहन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

दुर्घटनाओं से जीडीपी को हर वर्ष 3 प्रतिशत नुकसान

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति केवल स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी सडक़ हादसों की बढ़ती संख्या को लेकर गंभीर है। भारत में सडक़ दुर्घटनाओं के कारण हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को करीब 3 प्रतिशत का नुकसान होता है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। यह नुकसान केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है।

निरंतर मॉनिटरिंग का परिणाम

जिला सडक़ सुरक्षा समिति की हर महीने होने वाले बैठकों के तहत जिले में होने वाले सडक़ हादसों के स्थानों को चिह्नित किया गया है। निरंतर मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप ही एक्सीडेंट स्पॉट की संख्या बढ़ी है, अब इनके सुधार पर काम होगा।

- चम्पालाल जीनगर, एडीएम, नागौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 08:55 pm

Published on:

29 Jan 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर में सड़क हादसों का खतरा बढ़ा, बड़े एक्सीडेंट स्पॉट डेढ़ गुना हुए
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

6 ताले तोड़कर दुकान में घुसे, आधे घंटे में 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना चुरा ले गए 7 बदमाश

नागौर

Rajasthan: गणतंत्र दिवस पर 44 छात्रों की जान खतरे में डालने वाला शिक्षक निलंबित, जिले में जगह-जगह पकड़ी जा रही पिकअप

didwana
नागौर

मेले में ऊंटों का दबदबा, कारोबार की रीढ़, 370 ऊंट की बिक्री

नागौर

सुलेमान 3 दिन पुलिस रिमांड पर, एजेंसियां करेंगी पूछताछ

नागौर

संपत्ति से पहले सुरक्षा के सिद्धांत को अपनाकर जीरो टॉलरेंस नीति होगी लागू, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कलक्टरों को लिखा पत्र

Highway road
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.