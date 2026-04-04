मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना : करोड़ों का बजट, फिर भी मरीजों को नहीं मिल रही पूरी दवाइयां

योजना में संविदाकर्मियों की भी अहम भूमिका है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेशभर में मशीन विद मैन के 4710, फार्मासिस्ट के 251 और डीडीसी हेल्पर के 598 पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं। हालांकि इन्हें भी पूरा मानदेय नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जेएलएन अस्पताल में संविदाकर्मियों को न तो समय पर मानदेय मिलता है और न ही उनका ईपीएफ जमा कराया जा रहा है। विभागीय अधिकारी मानदेय का भुगतान श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर और वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही हैं।