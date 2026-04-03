एसआई भर्ती परीक्षा- 2025: परीक्षा के दिन साइबर कैफे व ई-मित्र केंद्र रहेंगे बंद

परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ‘जीरोटॉलरेंस’ नीति अपनाई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे और सभी गतिविधियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में उड़न दस्ते लगातार औचक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि परीक्षा संचालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अभ्यर्थियों से निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचने का आग्रह किया।