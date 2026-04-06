सख्ती के साए में SI भर्ती परीक्षा, कम रही उपस्थिति; ‘टफ पेपर’ ने बढ़ाई अभ्यर्थियों की चिंता

नागौर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2025 इस बार कड़ी निगरानी, सख्त सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्थाओं के बीच आयोजित की गई। रविवार को नागौर जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर दो पारियों में हुई इस परीक्षा में जहां प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया, वहीं अभ्यर्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। कुल 5448 आवंटित अभ्यर्थियों में से पहली पारी में 3254 (59.73 प्रतिशत) और दूसरी पारी में 3235 (59.38 प्रतिशत) अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। यानी करीब 40 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा से दूरी बनाई।