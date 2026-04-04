6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

पुलिस को ‘म्यूल हंटर’ अभियान में बड़ी सफलता, सट्टा ऐप से ठगी करने वाली गैंग बेनकाब

ऑनलाइन गेम के जरिए लाखों की ठगी, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, रोलेक्स फायर प्ले ऐप से फंसाते थे लोग, गिरफ्तार आरोपियों से लैपटॉप-मोबाइल जब्त

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Apr 03, 2026

पुलिस की ओर से जब्त किए गए मोबाइल व लेपटॉप

पुलिस की ओर से जब्त किए गए मोबाइल व लेपटॉप

नागौर. जिले में साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘म्यूल हंटर’ के तहत नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन गेम्स के जरिए लाखों रुपए की ठगी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों सुनील और सुखवीर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो लैपटॉप और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, त्वरित अनुसंधान प्रवेंद्र महला, सहायक पुलिस अधीक्षक जतिन जैन और उप अधीक्षक धरम पूनिया के सुपरविजन में कोतवाली थानाधिकारी वेदपाल शिवराण के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की।
किराए के मकान से चला रहे थे ठगी का खेल

थानाधिकारी शिवराण ने बताया कि 2 अप्रेल को गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शहर के पुराने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कुछ युवक किराए का मकान लेकर ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां दो युवक भागने का प्रयास करते हुए पकड़े गए। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सुनील (24) निवासी ढावा, थाना कुचेरा और सुखवीर (22) निवासी सुवादिया बास, जायल बताया। मकान की तलाशी लेने पर दो लैपटॉप और नौ मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस कार्रवाई में विशेष रूप से हेड कांस्टेबल पूनाराम और कांस्टेबल राकेश सांगवा का योगदान सराहनीय रहा।
रोलेक्स फायर प्ले ऐप से फंसाते थे लोगों को

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रोलेक्स फायर प्ले ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गेम्स में सट्टा खिलवाते थे और लोगों को लालच देकर बड़ी रकम हड़प लेते थे। आरोपी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए पैसे का लेन-देन करते थे और संगठित तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
पुलिस की अपील

नागौर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी लालच में आकर अपना बैंक खाता किसी को उपयोग के लिए न दें। ऑनलाइन गेम्स खेलना या खिलवाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Apr 2026 07:00 pm

Published on:

03 Apr 2026 06:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / पुलिस को ‘म्यूल हंटर’ अभियान में बड़ी सफलता, सट्टा ऐप से ठगी करने वाली गैंग बेनकाब

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सख्ती के साए में SI भर्ती परीक्षा, कम रही उपस्थिति; ‘टफ पेपर’ ने बढ़ाई अभ्यर्थियों की चिंता

परीक्षा देने के बाद केन्द्र के बाहर प्रश्नों को लेकर चर्चा करती महिला अभ्यर्थी
नागौर

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना : करोड़ों का बजट, फिर भी मरीजों को नहीं मिल रही पूरी दवाइयां

JLN Hospital Nagaur
नागौर

नागौर में फोरलेन से फूड पार्क तक अटके, जिले के विकास पर ब्रेक

Nagaur Medical college
नागौर

एसआई भर्ती परीक्षा- 2025: परीक्षा के दिन साइबर कैफे व ई-मित्र केंद्र रहेंगे बंद

SI exam meeting
नागौर

Nagaur News: नागौर में अटके फोरलेन, बायपास और फ्लाईओवर फिर चर्चा में, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को रफ्तार की उम्मीद

Four-lane Road Construction
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.