पुलिस को ‘म्यूल हंटर’ अभियान में बड़ी सफलता, सट्टा ऐप से ठगी करने वाली गैंग बेनकाब

थानाधिकारी शिवराण ने बताया कि 2 अप्रेल को गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शहर के पुराने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कुछ युवक किराए का मकान लेकर ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां दो युवक भागने का प्रयास करते हुए पकड़े गए। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सुनील (24) निवासी ढावा, थाना कुचेरा और सुखवीर (22) निवासी सुवादिया बास, जायल बताया। मकान की तलाशी लेने पर दो लैपटॉप और नौ मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस कार्रवाई में विशेष रूप से हेड कांस्टेबल पूनाराम और कांस्टेबल राकेश सांगवा का योगदान सराहनीय रहा।

रोलेक्स फायर प्ले ऐप से फंसाते थे लोगों को