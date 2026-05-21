नागौर में सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत, दो महिलाएं गंभीर घायल

नागौर. शहर के बीकानेर रोड पर बुधवार को एक डम्पर चालक ने जमकर तांडव मचाया। तेज रफ्तार डम्पर चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और बाद में रॉन्ग साइड में वाहन दौड़ाते हुए लोगों में दहशत फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन वह लगातार गलत दिशा में डम्पर भगाता रहा। इसी दौरान एक युवक डम्पर के आगे चढ़ गया और चालक को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। युवक काफी देर तक डम्पर के आगे हवा में लटकता रहा और लोगों से “मुझेबचाओ” चिल्लाता रहा। घटना के दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने पीछा कर डम्पर को रुकवाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। काफी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा डम्पर को जब्त किया।