Development Project: ₹1393.34 करोड़ के बजट में नागौर से जोधपुर तक बनेगा 87KM लंबा फोरलेन और 19KM का बायपास

नागौर शहर से गुजरने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्गों के कारण यहां दिन-रात भारी वाहनों का आवागमन रहता है। इससे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती है। इसका समाधान कराने के लिए राजस्थान पत्रिका ने नागौर से जोधपुर के बीच फोरलेन व नागौर रिंग रोड के शेष रहे भाग को लेकर बायपास बनाने का मुद्दा उठाया। पत्रिका ने सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित कर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया। इसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंत्री गडकरी से मिलकर बायपास के लिए बजट स्वीकृत करने की मांग की। जिस पर मंत्रालय ने तीन साल पहले बायपास की डीपीआर बनाने के लिए बजट दिया। गत वर्ष 16 किमी के बायपास के लिए बजट स्वीकृत किया।