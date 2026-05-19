कागजों में उठ रहा है मोबाइल वेटेरीनरी यूनिट का भुगतान

नागौर. प्रदेश में संचालित हो रही 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) पर हर महीने करीब 9.48 करोड़ रुपए लुटाए जा रहे हैं। जबकि धरातल पर पशुपालकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जिला स्तरीय अधिकारियों की मिलीभगत से हर महीने बिल बनाकर विभाग को पेश कर दिए जाते है। अनुबंधित फर्म बिना पशुओं का उपचार किए भुगतान उठा रही है।

एमवीयू को लेकर विधानसभा में भी विधायकों की ओर से सवाल पूछे गए, लेकिन इनके जवाब में भी स्पष्टता नहीं हैं। मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने तारांकित सवाल के माध्यम से थोड़ी गहराई में जानकारी मांगी तो छह माह बाद भी जवाब उन्हें नहीं मिला है। इस योजना की वास्तविकता और लग रहे आरोपों की पड़ताल करने के लिए सोमवार को राजस्थान पत्रिका ने स्टिंग किया। इसमें चौंकाने वाली स्थिति सामने आई।