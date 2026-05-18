पीसीयू मानक पूरे, अजमेर-नागौर फोरलेन की कमी पड़ रही भारी

फतेहपुर से शुरू होकर गुजरात के पालनपुर तक जाने वाले इस हाइवे का अजमेर से नागौर तक फोरलेन नहीं बना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मानकों के अनुसार टू-लेन हाइवे पर प्रतिदिन 10 हजार पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) से अधिक यातायात गुजरने लगे, तब उसे फोरलेन में अपग्रेड किया जाता है। एनएच-58 का यह हिस्सा अब इस सीमा को पार कर चुका है। इसके बावजूद टू-लेन ही है। वाहनों की तेज रफ्तार और ओवर टेकिंग हादसों की वजह बन रही है। इस मार्ग पर रविवार सुबह चकढाणी-पूनास फांटा के पास वैन व बस की भीषण टक्कर का हादसा भी सड़क की खामी से जोड़कर देखा जा रहा है।