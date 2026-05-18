Nagaur patrika news…गर्म हवाओं के थपेड़ों संग झुलसता रहा शहर, जलते रहे चेहरे

बिजली खपत और कूलर-पंखों की मांग बढ़ी

गर्मी बढऩे के साथ शहर में बिजली खपत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में कूलर, पंखे और एयर कूलिंग उपकरणों की मांग बढ़ गई है। दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में कूलर और पंखों की बिक्री में तेजी आई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तेज गर्मी और लू चलने की आशंका जताई है। दिन के तापमान में और बढ़ोतरी होने के संकेत दिए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।

बहुत गर्मी लग रही है

शहर में बढ़ती गर्मी को लेकर लोग परेशान नजर आए। गांधी चौक निवासी रमेश सोनी ने कहा कि सुबह 10 बजे बाद ही बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सदर बाजार के व्यापारी महावीर जैन के अनुसार दोपहर में बाजार पूरी तरह सूने पड़ रहे हैं। नया दरवाजा क्षेत्र के अशोक शर्मा ने बताया कि गर्म हवाओं के कारण घरों में भी राहत नहीं मिल रही। किले की ढाल निवासी सलीम खान ने कहा कि इस बार मई में ही जून जैसी गर्मी महसूस हो रही है। वहीं बरतन बाजार के दिनेश अग्रवाल, मानासर चौराहा निवासी इरफान मेव और दिल्ली दरवाजा क्षेत्र के कैलाश चौधरी ने भी कहा कि तेज धूप और लू के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।