Nagaur patrika news…नाला सफाई के बाद भी सडक़ों पर गंदगी के ढेर, पहली बारिश में फिर डूब सकता है शहर

नागौर. मानसून से पहले शहर को जलभराव से बचाने के लिए चल रहा नाला सफाई अभियान खुद सवालों में घिरता नजर आ रहा है। शहर के कई हिस्सों में नालों से निकाला गया कीचड़ और कचरा दिनों से सडक़ों के किनारे ढेरों में पड़ा है। कहीं आधे नाले साफ हैं, तो कहीं अब भी गंदगी और ठहरा पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि यदि तेज बारिश हुई तो यही मलबा दोबारा नालों में बहकर जाएगा और शहर एक बार फिर जलभराव की समस्या से जूझ सकता है।

सडक़ किनारे पड़ा मलबा

संत बलरामदास कॉलोनी से पत्रकार कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर एक ओर नाले की सफाई तो कर दी गई, लेकिन उसका मलबा वहीं सडक़ किनारे छोड़ दिया गया। कई जगह मिट्टी, पत्थर और कचरे के ढेर पड़े हैं। दूसरी ओर का नाला अब भी गंदगी से अटा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई के बाद मलबा नहीं हटाने से पूरी कवायद बेअसर होती नजर आ रही है। खत्रीपुरा क्षेत्र में भी सफाई अधूरी दिखाई दे रही है। नाले में अब भी प्लास्टिक कचरा और गाद जमा है। कई जगह पानी ठहरा हुआ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि सफाई के बावजूद पानी निकासी की स्थिति नहीं सुधरी है।